07 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Resmi Gazete'de yayımlandı! Marmara Denizi ve Adalar'a bakanlık koruması

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 11:53
ABONE OL
Resmi Gazete’de yayımlandı! Marmara Denizi ve Adalar’a bakanlık koruması

Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi. Karada ve denizde 104 istasyonda yapılan incelemeler ile 37 bilim insanının katkılarıyla hazırlanan raporlar ışığında Bandırma-Yenice Köyü, Kumkent, Kumkale Deltası ve Uçmakdere gibi hassas ekosistem alanları koruma bölgesine dahil edildi. Karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör