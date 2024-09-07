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Milyonları yakından ilgilendiriyor! Kredi kartına gerçek gelir ayarı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 10:23
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Milyonları yakından ilgilendiriyor! Kredi kartına gerçek gelir ayarı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiren yeni bir haber geldi. Önümüzdeki 3 yılın ekonomi politikalarına şekil verecek Orta Vadeli Plan’a (OVP) göre sosyal yardım sistemi, fert başına asgari bir geliri garanti edecek şekilde yeniden kurgulanacak.

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