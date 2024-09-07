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Özel yurt fiyatları cep yakıyor! 2+1 evden daha pahalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.09.2024 07:06
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Özel yurt fiyatları cep yakıyor! 2+1 evden daha pahalı

Yaşadıkları ilden farklı şehirlere üniversite eğitimi için gelen öğrenciler kalacak yer bulma telaşına düştü. KYK'larda yer bulamayan velilerin özel yurt arayışları hızlandı. Büyükşehirlerde yurt ücretleri cep yakıyor. Aylık 25 bin TL’den başlayan tek kişilik oda fiyatları, kiralarla yarışıyor. Oda-kahvaltı olan bazı yurtlarda, öğle ve akşam yemeği imkanı yok. Çamaşır yıkama ise ücretli

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