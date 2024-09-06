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ABD'nin ticari ham petrol stokları düştü! Daha da azalacak

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 10:00
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ABD’nin ticari ham petrol stokları düştü! Daha da azalacak

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 6 milyon 900 bin varil düştü. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

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