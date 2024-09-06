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Çay üreticileri dikkat! ÇAYKUR duyurdu: Randevulu sistem başlıyor

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 00:55 Güncelleme: 06.09.2024 00:56
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Çay üreticileri dikkat! ÇAYKUR duyurdu: Randevulu sistem başlıyor

Çay üreticilerini yakından ilgilendiren haberi ÇAYKUR açıkladı. Buna göre 7 Eylül Cumartesi gününden itibaren yaş çay alımlarında randevulu sisteme geçilecek.

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