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İstanbul Havalimanı yine Avrupa'nın zirvesinde

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 16:58
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İstanbul Havalimanı yine Avrupa’nın zirvesinde

İstanbul Havalimanı, EUROCONTROL'ün 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasındaki verilerine göre günde ortalama 1494 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

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