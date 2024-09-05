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Türkiye ile Mısır arasında anlaşma: Uçuşlar 2 katına çıkacak

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 13:30
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Türkiye ile Mısır arasında anlaşma: Uçuşlar 2 katına çıkacak

Türkiye ile Mısır arasında yapılan anlaşmalar sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki uçak seferlerinin 2 katına çıkacağını bildirdi. İşte detaylar...

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