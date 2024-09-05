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Bakan Şimşek'ten Lüksemburglu mevkidaşıyla temas

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 13:18
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Bakan Şimşek’ten Lüksemburglu mevkidaşıyla temas

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Lüksemburglu mevkidaşı Gilles Roth ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki finansal hizmetler alanında işbirliğinin güçlendirilmesi olmak üzere birçok konu ele alındı.

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