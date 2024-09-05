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AJet yönetimi zamanında kalkış oranlarını açıkladı

Giriş: 05.09.2024 15:17
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AJet yönetimi zamanında kalkış oranlarını açıkladı

Avrupa'da yaz boyunca yaşanan uzun rötar ve aksamalara rağmen AJet, zamanında kalkış oranını yüzde 72,7'ye çıkardığını açıkladı. Eurocontrol'ün açıkladığı verilere göre, bu yıl Avrupa genelinde zamanında kalkış oranı ortalaması yüzde 58,8. Havayolu şirketi, bu alanda yakaladığı yüzde72,7'lik oran ile öne çıktı.

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