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Türkiye BRICS'e yoluna! Türkiye üye olursa ne olacak? Dünya ham petrolünün yaklaşık yüzde 44'ünü üretiyorlar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 07:55 Güncelleme: 05.09.2024 08:04
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Türkiye BRICS’e yoluna! Türkiye üye olursa ne olacak? Dünya ham petrolünün yaklaşık yüzde 44’ünü üretiyorlar

18 yıl önce gelişmekte olan ülkelerin uluslararası konularda daha çok söz sahibi olmasını isteyen Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin "BRIC" grubunu kurdu. 2011'de Güney Afrika'nın da katılmasıyla grubun adı "BRICS" oldu. Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Uşakov, basında çıkan "Türkiye, BRICS üyeliğine başvuru yaptı" iddialarına noktayı koydu. Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusu yaptığını açıklayan Uşakov, "Üyelik başvurusu değerlendirilecek" dedi. Dünya nüfusunun yüzde 45'ini, küresel ticaretin yüzde 25'ini temsil eden BRICS'e Türkiye'nin üye olması durumunda ihracatçılar için yeni kapılar açılacak.

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