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THY Şili'ye uçmaya başlıyor: İlk sefer 18 Aralık'ta...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 12:37 Güncelleme: 04.09.2024 12:38
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THY Şili’ye uçmaya başlıyor: İlk sefer 18 Aralık’ta...

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada Şili seferlerinin 18 Aralık'tan itibaren başlayacağını bildirdi. Ekşi paylaşımında "İstanbul, THY ile dünyanın global aktarma merkezi haline geldi. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor." ifadelerini kullandı.

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