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Orta Vadeli Program açıklandı! Başkan Erdoğan'dan önemli mesaj: Desteğimiz tam

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 09:22 Güncelleme: 05.09.2024 23:35
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Orta Vadeli Program açıklandı! Başkan Erdoğan’dan önemli mesaj: Desteğimiz tam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 dönemini içeren Orta Vadeli Programı (OVP) açıklamış ve önümüzdeki yıllara ilişkin beklentileri dile getirmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan OVP'ye ilişkin yayımladığı mesajda destek ve güvenin tam olduğunu belirterek "OVP kapsamında belirlediğimiz hedeflere ulaşmak, vatandaşımızın refahını artırırken sağlam temellere dayalı ekonomimizin gelecek nesillerimiz için de sürdürülebilirliğini temin etmek amacıyla durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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