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E-İhracatta rekor büyüme! Yeni hedef yüzde 10

ahaber.com.tr Haber Merkezi İslim İstanbullu
Giriş: 04.09.2024 10:44
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E-İhracatta rekor büyüme! Yeni hedef yüzde 10

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, E-İhracat tutarının dolar bazında 5 milyar doları aşarken; toplam ihracat içerisindeki payının ise yüzde 2,1'e yükseldiğini söyledi.

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