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Avrupa'nın en yoğunu: İstanbul Havalimanı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 09:40 Güncelleme: 03.09.2024 09:41
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Avrupa’nın en yoğunu: İstanbul Havalimanı

Avrupa'nın uçuş bakımından en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı 7 milyon 720 bin 134 yolcuya ev sahipliği yaptı. İGA CEO’su Selahattin Bilgen yaptığı açıklamada "Ağustos ayında 46.939 uçuş başarıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı.

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