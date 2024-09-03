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Mevduatta TL’nin cazibesi artacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 07:57
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Mevduatta TL’nin cazibesi artacak!

Mevduatta Türk Lirasının payı 23 Ağustos itibarıyla yüzde 52.38 ile Mayıs 2018’den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Merkez Bankası’nın son yaptığı düzenleme ile kur korumalı mevduat hesaplarının TL’ye dönüşümü hızlanacak.

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