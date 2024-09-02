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TÜİK 2024'ün ikinci çeyrek büyüme oranlarını açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İslim İstanbullu
Giriş: 02.09.2024 10:00 Güncelleme: 02.09.2024 10:39
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TÜİK 2024’ün ikinci çeyrek büyüme oranlarını açıkladı

Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2024 dönemine ilişkin büyüme verilerini açıkladı. Açıklanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre Türkiye ekonomisi, 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 oranında büyüdü. Bu sonuçla birlikte Türkiye ekonomisi 16 çeyrektir kesintisiz olarak büyüme gerçekleştirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme rakamlarıyla ilgili olarak "Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi daraldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik." ifadelerini kullandı.

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