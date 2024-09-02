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Eşinden habersiz kredi çeken eşe Yargıtay'dan şok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 08:33
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Eşinden habersiz kredi çeken eşe Yargıtay’dan şok

Adana'da bir kadın eşinin kendisinden habersiz kredi çekerek borçlandığını iddia ederek boşanma davası açtı. Manevi tazminat da talep eden kadın konuyu Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay, kadının talebini haklı bularak tazminat ödenmesi gerektiğine hükmetti.

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