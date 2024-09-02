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Merkez Bankası'ndan KKM ile ilgili 2 yeni tebliğ

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 02.09.2024 10:26
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Merkez Bankası’ndan KKM ile ilgili 2 yeni tebliğ

Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduatlara ilişkin iki yeni tebliğ yayımladı. Tebliğler Resmi Gazete'de de yer alarak yürürlüğe girdi. Buna göre KKM kapsamında yurt içindeki yatırımcılar 31 Ağustos 2024 itibarıyla bankalardaki mevcut dolar, euro ve sterlin cinsinden varlıklarını TL'ye çevirebilecek.

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