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İhracatta yeni rekor geldi! Bakan Bolat verileri paylaştı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 11:12 Güncelleme: 02.09.2024 11:54
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İhracatta yeni rekor geldi! Bakan Bolat verileri paylaştı

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatta ağustos ayında rekor kırıldığını açıkladı. Bakan Bolat, ağustos ayı ihracatının 22,1 milyar dolar olduğunu söyledi. Bu veriyle birlikte son 13 ayın 9'unda aylık bazda rekor kırılmış oldu.

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