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Hedef günde 100 bin varil! Yeni kuyular için çalışma başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 08:04 Güncelleme: 02.09.2024 08:07
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Hedef günde 100 bin varil! Yeni kuyular için çalışma başladı

Yıllarca terör nedeniyle yatırım yapılamayan Doğu ve Güneydoğu bölgesi, şimdilerde enerjinin de merkezi oldu. "Petrol yok" denilerek üzeri kapatılan kuyular, Başkan Erdoğan liderliğindeki "Milli Enerji Politikası" çalışmalarıyla tek tek açıldı. Berat Albayrak'ın bakanlığı döneminde atılan adımlar da meyvelerini verirken, Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde yeni kuyular için sondaj çalışmaları başlatıldı.

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