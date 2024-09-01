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Dev üretim üssü Türkiye'ye geliyor! 5 milyon eve enerji

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 08:00 Güncelleme: 01.09.2024 08:02
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Dev üretim üssü Türkiye’ye geliyor! 5 milyon eve enerji

Türkiye enerji filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Filonun yeni üyesi yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu Türkiye'ye doğru yaklaşıyor. Atlas Okyanusu'nda yolculuğunu sürdüren platformun ay sonunda Türkiye'de olması bekleniyor. Platform 2026'da Karadeniz'de üretime başlayacak ve 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayacak.

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