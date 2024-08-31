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SGK'ya 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 17:11
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SGK’ya 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde istihdam edilmek üzere 70 sözleşmeli bilişim personeli alınacağını bildirdi.

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