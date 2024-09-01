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Son 3 yılın en kısası! Konutta amortisman süresi düşüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.09.2024 08:43
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Son 3 yılın en kısası! Konutta amortisman süresi düşüyor

Koronavirüs pandemisi sonrası fahiş şekilde artan konut fiyatları, son dönemde reel anlamda gerilemeye devam ediyor. Konut fiyatlarındaki gerileme, kiralara sınırlı şekilde yansırken; bu durum yatırımın geri dönüş sürecini kısalttı. Haziran ve temmuzda konutların amortisman süresi 13 yıl ile Haziran 2021'den bu yana en kısa süre oldu.

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