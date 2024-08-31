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Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE oranları belli oldu mu? 2024 Ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 16:51
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Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE oranları belli oldu mu? 2024 Ağustos ayı enflasyon beklentisi yüzde kaç?

TÜİK tarafından açıklanacak olan ağustos ayı enflasyon oranı binlerce kişi yakından ilgilendiriyor. Özellikle çalışanlar, ev sahipleri ve kiracılar gözlerini TÜİK tarafından açıklanacak olan 2024 Ağustos ayı enflasyon oranlarına çevirdi. Peki enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE oranları belli oldu mu?

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