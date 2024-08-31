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EPDK açıkladı: Elektrik faturalarına eylül ayında zam yok

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 31.08.2024 07:18 Güncelleme: 31.08.2024 07:21
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EPDK açıkladı: Elektrik faturalarına eylül ayında zam yok

Eylül ayında elektrik faturalarına zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken konuya ilişkin EPDK'dan açıklama geldi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz başkanlığında önceki gün gerçekleşen Kurul toplantısında elektriğe Eylül ayında zam yapılmaması kararı alındı.

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