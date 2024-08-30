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Çiftçilere müjde! 1.9 milyar TL'lik destek ödemeleri hesaplarda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 19:47
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Çiftçilere müjde! 1.9 milyar TL’lik destek ödemeleri hesaplarda

Üreticiye ve tarıma olan destek sürüyor. Her ay on binlerce çiftçiye tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında milyarlarca TL ödeme yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çiftçilerin beklediği 1 milyar 924 milyon 243 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her ay on binlerce çiftçiye ödemeler gerçekleştiriliyor. Bu ödemeler ile hem çiftçiye hem de tarıma katkı sağlanıyor.

Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.Tarımsal destekleme ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktarıldı.

BAKAN ÜRETİCİYE MÜJDEYİ VERDİ

Bu ay ki ödemeler çiftçiler tarafından merakla bekleniyordu. Beklenen haberi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Yumaklı, 1 milyar 924 milyon 243 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktardıklarını açıkladı.

Bakan Yumaklı'nın X hesabından yaptığı paylaşım.Bakan Yumaklı'nın X hesabından yaptığı paylaşım.

Bakan Yumaklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"1 milyar 924 milyon 243 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun."

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