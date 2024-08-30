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Emeklilik sistemi sil baştan! AK Parti harekete geçiyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 15:50 Güncelleme: 30.08.2024 16:04
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Emeklilik sistemi sil baştan! AK Parti harekete geçiyor

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, emeklilik sisteminin değişeceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Güler yaptığı açıklamada daha adil, dengeli ve sürdürülebilir bir emeklilik sisteminin inşa edilmesi gerektiğini vurguladı. İşte detaylar...

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