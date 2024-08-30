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10 soruda enflasyon düzenlemesi: Kolaylık sağlayacak formül

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 11:36 Güncelleme: 30.08.2024 11:41
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10 soruda enflasyon düzenlemesi: Kolaylık sağlayacak formül

Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri için son gün yaklaştı. Yapılan enflasyon muhasebesinde küçük işletmelere kolaylık sağlanırken, beyanname vermiş olanlar, 13 Eylül'e kadar herhangi bir ceza ve faiz ödemeden enflasyon düzeltmesi yapabilecek.Yatırım yapan mükelleflere enflasyon düzeltmesinde kolaylık sağlayacak formüller üzerinde çalışılıyor.

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