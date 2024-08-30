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BOTAŞ duyurdu! Doğal gazda eylül tarifesinde değişiklik yok

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 19:25
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BOTAŞ duyurdu! Doğal gazda eylül tarifesinde değişiklik yok

Eylül ayı itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını duyuran Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine eylülde uygulayacağı satış fiyatını da açıkladı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), eylül itibarıyla mesken ve sanayi abonelerinin kullandığı gaz ile elektrik üretim amaçlı gazın satış tarifesinde değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmediDoğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi

BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre, doğal gazda eylül ayından geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.

İŞTE DAĞITIM ŞİRKETLERİNE YÖNELİK TARİFE

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine eylülde uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak açıklandı.

Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi.Doğal gazda eylül tarifesinde değişikliğe gidilmedi.

Ekmek üreticileri için belirlenen tarife 1000 metreküp doğal gaz için 8 bin 549 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak duyuruldu.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

"EN DÜŞÜK FİYAT..."

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruda, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

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