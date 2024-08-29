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50.000 TL 32 günde ne kadar kazandırır? Bankaların mevduat hesapları dudak uçuklattı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 22:41 Güncelleme: 29.08.2024 22:43
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50.000 TL 32 günde ne kadar kazandırır? Bankaların mevduat hesapları dudak uçuklattı!

Türkiye'de mevduat faiz oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) her ay açıkladığı faiz kararları doğrultusunda yeniden şekilleniyor. Her bankanın sunduğu farklı faiz oranları, yatırımcıların karar süreçlerinde kritik bir rol oynuyor. Peki, hangi banka en yüksek mevduat faizini veriyor?

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