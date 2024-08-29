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TMO kayısı alım taban fiyatları açıkladı! Kilosu 150 TL...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 19:33 Güncelleme: 29.08.2024 19:34
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TMO kayısı alım taban fiyatları açıkladı! Kilosu 150 TL...

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından yapılan açıklamada 3 Eylül'de başlayacak kayısı alım taban fiyatları açıklandı. Buna göre kükürtlenmiş kayısının kilosu 150 TL, kükürtlenmemişin ise 155 TL olarak belirlendi.

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