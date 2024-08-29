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Borsa günü yükselişle tamamladı! 30 Ağustos'ta işlem yapılacak mı?

AA ahaber.com.tr
Giriş: 29.08.2024 18:32
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Borsa günü yükselişle tamamladı! 30 Ağustos’ta işlem yapılacak mı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kazanarak 9.833,22 puandan tamamladı. Öte yandan, 30 Ağustos Cuma gününün Zafer Bayramı tatili olması nedeniyle yarın Borsa İstanbul'da işlem gerçekleşmeyecek.

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