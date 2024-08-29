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Rekabet Kurulu harekete geçti! Edirne'deki bazı beton şirketlerine soruşturma

ahaber.com.tr Haber Merkezi Figen Koçak
Giriş: 29.08.2024 12:03
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Rekabet Kurulu harekete geçti! Edirne’deki bazı beton şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurulu, Zofunlar Beton Üretim Pazarlama San. ve Tic. AŞ, Saros Hazır Beton İnş. Madencilik San. ve Tic. AŞ ile Serin Beton İnş. Taah. İnş. Malz. Hafr. Taş. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

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