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Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.08.2024 16:17
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Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatıldığı paylaşıldı.

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