30 Ağustos borsa kapalı mı, açık mı? 30 Ağustos Cuma BIST Borsa İstanbul ne zaman açılacak?

BORSADA SON DURUM NE?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 9.757,16 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 66,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,59 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler öncesi yön arayışı devam ediyor.

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