30 Ağustos borsa kapalı mı, açık mı? 30 Ağustos Cuma BIST Borsa İstanbul ne zaman açılacak?
30 Ağustos Zafer Bayramı yarın ülkemizin dört bir yanında kutlanacak. Bu önemli günde bazı kurum ve kuruluşların açık olup olmadığı araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos borsa kapalı mı, açık mı? 30 Ağustos Cuma BIST Borsa İstanbul ne zaman açılacak? İşte haberin detayı!
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olmasıyla nedeniyle ülke genelinde pek çok kurum ve kuruluşun çalışma durumu merak edilmeye başlandı. Peki, 30 Ağustos borsa kapalı mı, açık mı? 30 Ağustos Cuma BIST Borsa İstanbul ne zaman açılacak? İşte detaylar!
30 AĞUSTOS BORSA KAPALI MI, AÇIK MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor ve birçok kurum ve kuruluş çalışmıyor. Bu sebeple de Borsa İstanbul 30 Ağustos Cuma günü kapalı ve işlem görmüyor. Borsa İstanbul 2 Eylül Pazartesi günü işleme başlayacak.
BIST BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?
2 Eylül Pazartesi günü Borsa İstanbul tekrar işlem görmeye başlayacak.
BORSADA SON DURUM NE?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kazanarak 9.757,16 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 66,1 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,96 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,59 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 1,32 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
Küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler öncesi yön arayışı devam ediyor.
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