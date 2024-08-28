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Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 10:18
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Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu

Son dakika haberine göre Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olurken, ikinci sırada Haluk Bayraktar, üçüncü sırada Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

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