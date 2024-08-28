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Fahiş fiyata geçit yok! Ticaret Bakanlığı açıkladı: 210 milyon TL para cezası

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.08.2024 08:37 Güncelleme: 28.08.2024 09:07
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Fahiş fiyata geçit yok! Ticaret Bakanlığı açıkladı: 210 milyon TL para cezası

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre 2024 yılının ilk 8 ayında 81 ilde yapılan denetimlerde fahiş fiyat uygulayan işletmelere 210 milyon TL para cezası uygulandı.

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