Dış ticaret açığında rekor gerileme! Bakan Şimşek’ten açıklama: Dezenflasyon sürecine önemli katkı verdi

ALMANYA İHRACATTA, ÇİN İTHALATTA İLK SIRADA

Temmuzda ülkeler özelinde ihracatta ilk sırayı 1 milyar 752 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 1 milyar 604 milyon dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar 441 milyon dolarla ABD, 1 milyar 59 milyon dolarla Irak, 1 milyar 29 milyon dolarla İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sını oluşturdu.

Ocak-temmuz döneminde de ihracatta ilk sırayı 11 milyar 952 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla 9 milyar 223 milyon dolarla ABD, 8 milyar 561 milyon dolarla Birleşik Krallık, 7 milyar 480 milyon dolarla İtalya ve 7 milyar 284 milyon dolarla Irak izledi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,9'una tekabül etti.

Temmuzda ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat tutarı 4 milyar 155 milyon dolar olarak hesaplanırken, bu ülkeyi sırasıyla 3 milyar 773 milyon dolarla Rusya Federasyonu, 2 milyar 535 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 407 milyon dolarla İtalya, 1 milyar 400 milyon dolarla ABD takip etti. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,5'ini oluşturdu.

Ocak-temmuz dönemindeki ithalatta ise ilk sırada 25 milyar 814 milyon dolarla Rusya yer aldı. Bu ülkeyi 25 milyar 435 milyon dolarla Çin, 15 milyar 301 milyon dolarla Almanya, 11 milyar 83 milyon dolarla İtalya, 9 milyar 535 milyon dolarla ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,9 olarak hesaplandı.