Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrası flaş OVP mesajı: Son aşamaya gelindi

"EKONOMİ POLİTİKALARI KOORDİNASYON VE UYUM İÇERİSİNDE UYGULANACAKTIR"

Bugün gerçekleştirilen toplantıda, 2025-2027 dönemini kapsayacak OVP çalışmalarındaki son durumun üzerinde durulduğu, eylül ayının ilk haftasında açıklanması planlanan OVP'nin temel politika hedeflerinin görüşülerek, küresel ve yurt içi ekonomideki gelişmeler ışığında oluşturulan güncel makroekonomik tahminler ile bütçe büyüklüklerinin değerlendirildiği bildirildi.



"Kamu kesimi ve özel sektör için öngörülebilirliği güçlendirmesini hedeflediğimiz OVP'de yer alacak kurala dayalı ekonomi politikaları koordinasyon ve uyum içerisinde uygulanacaktır." ifadesi kullanılan açıklamada, toplantıda enflasyonda belirgin bir iyileşme ile kalıcı fiyat istikrarını sağlayacak, mali disiplini güçlendirecek, finansal istikrarı sürdürecek, halkın refahını ve satın alma gücünü yükseltecek, aktif sanayi politikalarına destek olacak ilave politikaların görüşüldüğü kaydedildi.



Ekonomideki kazanımları kalıcı hale getirmek üzere, afetlerle mücadeleden yeşil ve dijital dönüşüme, enflasyonla mücadele ve finansal istikrardan kamu maliyesine, iş ve yatırım ortamından yüksek katma değerli üretim ve ihracata, enerjiden ulaştırmaya, eğitimden sağlığa, işgücü piyasasından sosyal güvenlik ve sosyal yardımlara tüm öncelikli yapısal reform alanlarının toplantıda ele alındığı aktarılan açıklamada, "Temel hedefimiz, ülkemizin dinamik ekonomisi, genç nüfusu, nitelikli işgücü, güvenilir iş ve yatırım ortamı, yenilikçilik ve girişimcilik ekosistemi, altyapı ve teknoloji yatırımlarıyla elde ettiği konumunu daha da pekiştirmektir. Hazırladığımız OVP ile bu hedefe ulaşacak politikaları ve atılacak adımları takvimlendirerek güçlü bir irade ile hayata geçireceğiz." değerlendirmesine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN