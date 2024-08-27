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Yatırımlar azaldı Alman ekonomisi küçüldü

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 11:42
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Yatırımlar azaldı Alman ekonomisi küçüldü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Alman ekonomisinin 2024'ün ikinci çeyreğinde yüzde 0,1 küçüldüğünü açıkladı. Küçülme nedeni olarak azalan yatırımlar öne çıkarken, Destatis Başkanı Ruth Brand, "Bir önceki çeyrekteki hafif artışın ardından Alman ekonomisi bahar aylarında yeniden yavaşladı." ifadesini kullandı.

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