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Tek seferlik maaş gecikmesi bile haklı fesih sebebi! Yargıtay'dan flaş karar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 12:10 Güncelleme: 27.08.2024 12:10
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Tek seferlik maaş gecikmesi bile haklı fesih sebebi! Yargıtay’dan flaş karar...

Bir şirkette proje yöneticisi olarak çalışan ve 2019 yılında maaşının 20 günden fazla gecikmesini gerekçe gösteren kişi olayı mahkemeye taşıdı. Yargıtay 9'uncu Hukuk Dairesi, işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine ve kıdem tazminatı alabileceğine karar verdi.

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