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Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentisini yayınladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 27.08.2024 10:31 Güncelleme: 27.08.2024 10:31
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Merkez Bankası sektörel enflasyon beklentisini yayınladı

42 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan düşerek yüzde 53,8 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükseldi.

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