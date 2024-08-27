Trabzon’a yeni havalimanı! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Biraz daha kuzeye yeni bir havalimanı inşa edeceğiz

"BİRAZ DAHA KUZEYE YENİ BİR HAVALİMANI İNŞA EDECEĞİZ"

Trabzon havalimanının gücüne güç katacak yeni hizmet binaları ve bağlantı yoluyla sivil havacılık sektörünün gelişimi adına yeni bir başarıya daha imza attıklarını vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Az önce de belirttiğim üzere bu yapılarımızın yeni havalimanı projemiz hayata geçene kadar yapılması gerekiyordu. Biliyoruz ki Trabzon Havalimanının pist uzunluğu 2 bin 640 metre ve önümüzdeki süreçte Trabzon için yeterli olmayacak. Bu nedenle mevcut yerinden biraz daha kuzeye yeni bir havalimanı inşa edeceğiz. Neden daha doğuya kaydıramıyoruz ya da batıya diyebilirsiniz." şeklinde konuştu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak coğrafyanın emrettiği ve mühendisliğin müsaade ettiği imkanlar doğrultusunda çalıştıklarını ifade eden Uraloğlu, "Bakın, burada Havalimanımız biraz daha doğuya doğru kaydırılamıyor. Neden kaydırılamıyor, çünkü biraz ileri gittiğiniz zaman yaklaşık 50-60 metrelere varan derinlikler var. Batıya doğru geldiğimizde ise Liman var. Özetle çok rahat bir coğrafyada değiliz. Mevcut yerde pistin uzatılması değil oradaki Trabzonspor Tesisleri'ni de koruyacak şekilde biraz daha kuzeye tamamen yeni bir pist yapılması ve terminalinin yapılması gerekiyor. Bakanlık olarak projemizi bunun üzerine yoğunlaştırdık. İlerleyen zamanlarda sahada bir tespit yaparak, ilgili taraflar ile konuşarak projeyi netleştirip yapılması gereken rötuşları yapıp yolumuza devam edeceğiz. Projenin kesinleşmesinin ardından yapım ihalesini de önümüzdeki süreçte başlatacağız."