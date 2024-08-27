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TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı! Enflasyonda yavaşlama işareti...

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 14:08
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TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı! Enflasyonda yavaşlama işareti...

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nde, öncü göstergelerin ağustosta aylık enflasyonun gıda fiyatlarındaki düşük seyrin öncülüğünde bir önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret ettiği belirtildi.

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