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Kuaförler hakkında yeni karar! Ticaret Bakanlığı duyurdu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 15:03 Güncelleme: 27.08.2024 15:03
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Kuaförler hakkında yeni karar! Ticaret Bakanlığı duyurdu...

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması kararından kadın kuaförleri ve güzellik salonlarının muaf tutulduğunu duyurdu. İşte detaylar...

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