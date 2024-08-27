Su seviyesi giderek düşen Eğirdir Gölü için yol haritası hazır!

DİP ÇAMURU DA TEMİZLENECEK

Bakanlıktan yapılan açıklamada göldeki dip çamurunun temizlenmesi için de hazırlık yapıldığı belirtildi. TVK Genel Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Eğirdir Gölü'nün ekolojik rehabilitasyonu için bilim insanlarıyla yapılan istişarelerle dip çamurunun temizliğine ilişkin fizibilite çalışmalarının başlatıldığı vurgulandı. Elde edilecek bilimsel bulgular ışığında yapılacak işlemlerle ilgili şu bilgilere yer verildi: Dip çamuru temizliği işlemlerinin sağlıklı şekilde yürütülmesine zemin hazırlanması ve dip çamuru temizliği için fizibilite çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar devam ederken öncelikli acil müdahale olarak göl ekosisteminin doğal haline kavuşması için kötü koku ve görüntünün engellenmesi ve göldeki kirliliğin uzaklaştırılması amacıyla yüzeydeki alg ve sucul bitki temizliği yapılacak. Çalışmalara yüksek çevre hassasiyeti ve bilinciyle devam edilecek.