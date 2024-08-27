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BIST 100 endeksi günü yüzde 1.91 artışla 9.748,75 puanla tamamladı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.08.2024 18:45 Güncelleme: 27.08.2024 18:46
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BIST 100 endeksi günü yüzde 1.91 artışla 9.748,75 puanla tamamladı

Son dakika ekonomi haberleri... Borsa İstanbul BIST 100 endeksi yüzde 1,91 artışla 9.748,75 puana yükseldi. Endeks önceki kapanışa göre 182,99 puan artarken toplam işlem hacmi ise 76,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,91 değer kazanarak 9.748,75 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 182,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 76,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,40 ve holding endeksi yüzde 1,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,27 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 1,77 ile madencilik oldu.

Küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın, bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırıyor.

Yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.700 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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