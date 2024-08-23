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Türkiye'de gelecek yıl 356 fuar düzenlenecek

Figen Koçak ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 14:46
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Türkiye’de gelecek yıl 356 fuar düzenlenecek

Türkiye genelinde gelecek yıl 111'i uluslararası olmak üzere 356 fuar organize edilecek. İllere göre en çok fuar, 201 organizasyonla İstanbul'da yapılacak.

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