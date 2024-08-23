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Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı! Gelir İdare Başkanlığı duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi AA
Giriş: 23.08.2024 16:35 Güncelleme: 23.08.2024 16:36
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Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı! Gelir İdare Başkanlığı duyurdu

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada bu yılın ikinci çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 6 Eylül Cuma gün sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.

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