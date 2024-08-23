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Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Karkas et fiyatlarındaki düşüşü yansıtmayan kasaplara ceza...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.08.2024 13:58 Güncelleme: 23.08.2024 14:23
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Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Karkas et fiyatlarındaki düşüşü yansıtmayan kasaplara ceza...

Ticaret Bakanlığı karkas et fiyatlarında düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara işlem başlattı.

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